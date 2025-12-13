Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Steyr

ORF2Staffel 1Folge 36vom 13.12.2025
Reisezeit - Österreich: Steyr

Reisezeit - Österreich: SteyrJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 36: Reisezeit - Österreich: Steyr

25 Min.Folge vom 13.12.2025

Sasa Schwarzjirg macht Lust aufs Reisen, besucht österreichische Städte und Regionen, erkundet Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, verrät Insider-Tipps, taucht ein in Brauchtum und Tradition und besucht Menschen, die Handwerk hochleben lassen. Eine Reise vollgepackt mit Wissenswertem über die Region, versteckten Plätze, interessanten Leuten und mit guter Laune. Bildquelle: ORF/TVfriends

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen