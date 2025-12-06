Reisezeit - Österreich: GüssingJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 35: Reisezeit - Österreich: Güssing
25 Min.Folge vom 06.12.2025
Sasa Schwarzjirg besuchte in dieser Ausgabe der Reisezeit die Region Güssing, darunter den Naturpark Weinidylle, das Freilichtmuseum Gerersdorf, die Teichlandschaft des Ramsar Gebiets und die Krypta der Familie Batthyány sowie das Auswanderermuseum. Bildquelle: ORF/TVfriends
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