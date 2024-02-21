Reisezeit Österreich - mit Sasa Schwarzjirg: SalzburgJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 10: Reisezeit Österreich - mit Sasa Schwarzjirg: Salzburg
Der Sommer ist nicht mehr weit und es ist die Zeit für ein paar entspannte Tage im Urlaub. Wo kann man besser Urlaub machen als in Österreich. Berge, Seen, Kultur, pulsierende Städte und stille Weiten am Land laden zum Verweilen ein. Sasa Schwarzjirg besucht in 5 Ausgaben von "Reisezeit" österreichische Städte und Regionen, erkundet Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, Insider-Tipps und taucht ein in Brauchtum und Tradition. Es geht von Bregenz über Salzburg und Linz nach Mittelkärnten und in die Hochsteiermark. In der dritten Ausgabe besucht Sasa Schwarzjirg Salzburg: die Stadt von Mozart, süßer Verführung und Hochkultur. Vom Geburtshaus von Mozart geht es über die Hohe Festung über die Salzach in den Mirabellgarten nach Schloss Hellbrunn und dem Marionettentheater. Bildquelle: ORF/TVfriends/
