Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Wien

ORF2Staffel 1Folge 34vom 29.11.2025
Reisezeit - Österreich: Wien

Reisezeit - Österreich: WienJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 34: Reisezeit - Österreich: Wien

25 Min.Folge vom 29.11.2025

Wien - die Stadt der Musik. Ob Klassik, Jazz, Rock oder Pop. In Wien findet man alle Musikrichtungen. Sasa Schwarzjirg auf musikalischen Spuren in Wien. Sie besucht die Staatsoper, den Musikverein, das L.E.O und eine Geigenbauerin. Bildquelle: ORF/TVfriends

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen