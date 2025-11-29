Reisezeit - Österreich: WienJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 34: Reisezeit - Österreich: Wien
25 Min.Folge vom 29.11.2025
Wien - die Stadt der Musik. Ob Klassik, Jazz, Rock oder Pop. In Wien findet man alle Musikrichtungen. Sasa Schwarzjirg auf musikalischen Spuren in Wien. Sie besucht die Staatsoper, den Musikverein, das L.E.O und eine Geigenbauerin. Bildquelle: ORF/TVfriends
