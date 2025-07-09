Reisezeit Österreich: WienJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 32: Reisezeit Österreich: Wien
6 Min.Folge vom 09.07.2025
In dieser Ausgabe von Reisezeit geht es um das Thema „Neues entsteht, wo Altes bleibt“. Sasa Schwarzjirg entdeckt Wien neu. Dazu gehören die Bienen am Dach des Kunsthistorischen Museums genauso wie der Wiener Prater mit dem Riesenrad und einer Aussichtsplattform, von der man Wien aus einer neuen Perspektive betrachten kann. Wie man Wien auch anders erleben kann, zeigen die Geschwister Gabi und Basti Knöbl. Tierisch geht es im Haus des Meeres und im Lainzer Tiergarten zu. Bildquelle: ORF
