Die Serien unserer KindheitJetzt kostenlos streamen
Rewind
Folge 2: Die Serien unserer Kindheit
Rucksack in die Ecke geschmissen und direkt vor die Glotze: In der zweiten Folge von REWIND dreht sich alles um die absolute heilige Dreifaltigkeit unserer Jugend: legendäre Kinderserien, unvergessliche Intros und die Frage, warum uns diese alten Melodien heute noch sofort Gänsehaut verpassen! Timo und Erik machen den ultimativen Vibe-Check. Warum kriegt man von modernen Serien gefühlt direkt Epilepsie und woher kommt die geringe Aufmerksamkeitsspanne der "TikTok-Brains"? Außerdem klären wir, warum wir damals alle Detektive sein wollten, welcher City Roller der schmerzhafteste war und enthüllen den einen Serien-Womanizer, auf den damals einfach JEDES Mädchen ungelogen einen Crush hatte. Zusätzlich stellen wir uns der schmerzhaften Realität des Älterwerdens und reisen zurück zu dem einen physischen Endgegner, den jeder von uns tief im Schienbein eingebrannt hat: Dem klappbaren Alu-City-Roller. Schnappt euch eine Capri-Sonne, macht es euch gemütlich und reist mit uns zurück!
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