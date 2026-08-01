Die schlimmsten Trends unserer KindheitJetzt kostenlos streamen
Rewind
Folge 3: Die schlimmsten Trends unserer Kindheit
Von Jamba-Abo-Fallen, verbotenen Schulfotos & der dunklen Seite von Hollister: In der dritten Folge von REWIND nehmen wir die absoluten Trash-Trends und Style-Phänomene unserer Jugend auseinander! Timo und Erik stellen sich der bitteren Realität der 2000er und 2010er Jahre und fragen sich: Warum hat das damals eigentlich NIEMAND hinterfragt? Wir klären, warum man in Hollister-Läden gefühlt erst mal blind wurde, wie man wegen eines Klingeltons versehentlich 300 Euro Handyrechnung angehäuft hat und warum die Internet Taste am Handy die gefährlichste Waffe der Welt war. Außerdem packt Erik die wahrscheinlich peinlichste Schulfoto-Sünde der 10. Klasse aus: Das giftgrüne Ed Hardy T-Shirt kombiniert mit der legendären Justin-Bieber-Schüttel-Frisur. Wir reisen zurück zu knallbunten Ice-Watch-Uhren, dem schmerzhaften Cringe der "King & Queen"-Pärchenshirts auf Tumblr und vergeben den verdienten Platz 1 der schlimmsten Trends aller Zeiten. Schnappt euch euer Lieblingsgetränk, schüttelt die Haare noch einmal aus dem Gesicht und reist mit uns zurück!
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