Cro-Partys, Samra-Skandal, vom Artist zum ManagerJetzt kostenlos streamen
Rewind
Folge 4: Cro-Partys, Samra-Skandal, vom Artist zum Manager
In Folge 4 von REWIND begrüßen wir Tzon als Gast im Studio. Wir kennen uns schon seit 2012, haben unzählige Stunden abseits der Kamera verbracht und blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Wir springen zurück an den Anfang: Erste Tage in der Chiller-Villa, das Afrika Karibik Festival 2012 und wie wir völlig unerwartet mit einem noch ununterbrochen ohne Maske herumlaufenden Cro im Backstage gefeiert und Schachteln Kippen geteilt haben. Darüber hinaus erzählt Tzon von seinen Anfängen als Rapper, ersten eigenen CDs im Saturn und wie er schließlich den Schritt vom Artist zum Manager hinter den Kulissen gemacht hat. Wir sprechen über veränderte Label-Deals, Moral in der Musikindustrie und was Künstliche Intelligenz für die Zukunft von Artists bedeutet. Eine Folge voller Anekdoten, Nostalgie und echter Einblicke in die Musikwelt.
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