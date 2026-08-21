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MrTrashpack über Hasswellen,

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 21.08.2026
MrTrashpack über Hasswellen,

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Folge 5: MrTrashpack über Hasswellen,

93 Min.Folge vom 21.08.2026

In Folge 5 von REWIND begrüßen wir MrTrashpack als Gast im Studio. Er gehört zu den absoluten Urgesteinen auf YouTube Deutschland, begleitet die Plattform seit ihren frühen Tagen und blickt auf eine lange, bewegte Geschichte vor der Kamera zurück. Wir springen zurück an den Anfang: Von fragwürdigen Formaten ohne jegliches Bewusstsein bis hin zu extremen Hasswellen. Philipp erzählt offen davon, wie Zuschauer versucht haben, sein Leben zu zerstören, welche Spuren der permanente Druck hinterlassen hat und wie es sich anfühlt, mental am absoluten Tiefpunkt zu stehen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf legendäre YouTube-Skandale und Phänomene: Die schrillen Anfänge von Katja Krasavice, unpassende Placements und wie aus einstiger Ablehnung der gesamten Szene eine der erfolgreichsten Karrieren Deutschlands wurde. Zum Abschluss sprechen wir über den Wandel von Long-Form zu Shorts, die ständige Anpassung an den Algorithmus und wie man sich als Creator immer wieder neu erfinden muss. Eine Folge voller ehrlicher Anekdoten, Nostalgie, Deeptalks über mentale Gesundheit und echter Einblicke in die Evolution der Creator-Welt. Jetzt Folge 5 überall streamen! 🎧

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