Richter Alexander Hold
Folge 140: Richter Alexander Hold
43 Min.Ab 12
1. Fall: Annette Ziegler soll in rasender Eifersucht die schwangere Geliebte ihres Mannes brutal niedergeschlagen haben: Sollte die Rivalin dabei das Kind verlieren, das ihr Mann gezeugt hat? 2. Fall: Natascha Seiler soll einem gefährlichen Straftäter aus der psychiatrischen Klinik zur Flucht verholfen haben. Sie behauptet aber, von dem flüchtigen Mörder zusammengeschlagen worden zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1