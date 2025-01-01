Der Prügelpolizist/Attacke auf die SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen
Folge 142: Der Prügelpolizist/Attacke auf die Schwiegermutter
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Polizist Stefan Weberstein ist angeklagt den Türken Bülent Yilmaz brutal zusammengeschlagen zu haben. Weberstein behauptet Yilmaz hätte versucht auf einer Fußballfeier zu randalieren. Hat der Polizeibeamte nur seine Pflicht getan oder hat er die Nerven verloren? 2. Fall: Felipe Rigo ist angeklagt, Karin Kaufmann seine Schwiegermutter in spe schwer verletzt zu haben. Wollte er sie aus dem Weg räumen oder steckt etwas anderes dahinter?
