Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse Augenoperation

SAT.1Staffel 1Folge 146
Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse Augenoperation

Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse AugenoperationJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 146: Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse Augenoperation

42 Min.Ab 12

Heute: El Hadali Müftah wird angeklagt, weil er die 16-jährige Jasmin Wölfel angeblich entführen wollte. Er selbst behauptet, das junge Mädchen als Zweitfrau gekauft zu haben. Dafür habe er Jasmins Stiefmutter sogar 50.000 Dollar bezahlt. Und: Der Schönheitschirurg Dr. Julius Grunewald wird beschuldigt, an der Patientin Doreen Schröder gegen ihren Willen eine operative Lidstraffung vorgenommen zu haben. Seitdem kann Doreen ihre Augenlider nicht mehr schließen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen