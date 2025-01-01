Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse AugenoperationJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 146: Die verkaufte Stieftochter/Die mysteriöse Augenoperation
42 Min.Ab 12
Heute: El Hadali Müftah wird angeklagt, weil er die 16-jährige Jasmin Wölfel angeblich entführen wollte. Er selbst behauptet, das junge Mädchen als Zweitfrau gekauft zu haben. Dafür habe er Jasmins Stiefmutter sogar 50.000 Dollar bezahlt. Und: Der Schönheitschirurg Dr. Julius Grunewald wird beschuldigt, an der Patientin Doreen Schröder gegen ihren Willen eine operative Lidstraffung vorgenommen zu haben. Seitdem kann Doreen ihre Augenlider nicht mehr schließen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1