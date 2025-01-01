Krankes Kind entführt/Die untreue VerlobteJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 148: Krankes Kind entführt/Die untreue Verlobte
42 Min.Ab 12
Heute: Diana Baumann soll ihrer Tochter Sophie die ärztliche Hilfe verweigert haben, als diese an einer Hirnhautentzündung erkrankte. Stattdessen soll Diana Baumann ihre Tochter selbst behandelt haben, indem sie einen Wunderheiler aufsuchte. Das kleine Mädchen behielt dadurch schwere Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen zurück. Und: Als Phillip Bormann seine Verlobte in flagranti mit einem anderen erwischte, soll er mit einem Golfschläger auf diesen eingeschlagen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1