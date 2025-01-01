Richter Alexander Hold
Folge 157: Geheimnisvoller Raubüberfall
42 Min.Ab 12
Heute: Der spielsüchtige Manfred Henseling und seine Ehefrau Ute sollen Manfreds Tante Hannelore überfallen haben. Sie prügelten auf Hannelore Gassner angeblich so sehr ein, dass sie ins Koma fiel. Außerdem sollen sie 30.000 Euro aus ihrem Safe gestohlen haben. Doch Manfred Henseling macht Hannelores Sohn für die Tat verantwortlich. Findet Richter Alexander Hold heraus, wer den brutalen Überfall wirklich beging?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1