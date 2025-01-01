Richter Alexander Hold
Folge 166: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die beiden Western-Bar-Türsteher Oliver Langmann und Andree Siebert sollen den Barkeeper James Baker gefesselt und mit der Pferdepeitsche geschlagen haben. 2. Fall: Das Kindermädchen Leonore Patern sitzt auf der Anklagebank. Sie soll unter anderem versucht haben, ihren Arbeitgeber mit einem Pilzgericht zu vergiften!
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
