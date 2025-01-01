Richter Alexander Hold
Folge 191: Skandal im Sperrbezirk
42 Min.Ab 12
Der Barbesitzer Dirk Wissbach und die Tänzerin Sophie Abelt sind angeklagt, weil sie den Schläger Mario Glückert damit beauftragt haben sollen, Sophies Vater zu verprügeln. Der glaubte, dass seine Tochter in Gefahr schwebte und wollte sie aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu befreien ...
