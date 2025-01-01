Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Kinder verloren im Wald/Abtreibung durch Treppensturz

SAT.1Staffel 1Folge 51
45 Min.Ab 12

Zwei Kinder verloren im Wald: Die Geschwister Mario und Saskia Karge sollen monatelang von ihren Pflegeeltern gequält und schließlich ausgesetzt worden sein. Das Ehepaar behauptet, fürsorglich mit den Kindern umgegangen zu sein. Sagen diese die Wahrheit, oder wollen sie die Misshandlungen vertuschen? / Abtreibung durch Treppensturz: Robert Boysen ist angeklagt, weil er die Freundin seines Sohnes die Kellertreppe hinab gestoßen hat. Diese verlor dabei ihr Kind.

SAT.1
