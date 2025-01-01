Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die sexsüchtige Ärztin/Horror auf der Urlaubsreise

SAT.1Staffel 1Folge 63
Die sexsüchtige Ärztin/Horror auf der Urlaubsreise

Richter Alexander Hold

Folge 63: Die sexsüchtige Ärztin/Horror auf der Urlaubsreise

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Ärztin Dr. Jutta Krüger wird wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Um eine Liebesnacht mit ihrem Freund verbringen zu können, soll sie ihren Ehemann Paul Krüger mit einer Überdosis Beruhigungsmittel betäubt haben. 2. Fall: Die beiden Arbeitslosen Kevin Strahtmann und Alexander Hagen werden beschuldigt, den Fliesenleger Thomas Kremser auf der Autobahn bedroht und ausgeraubt zu haben. Die beiden leugnen die Tat vehement.

