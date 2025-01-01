Richter Alexander Hold
Folge 1632: Verzockt
46 Min.Ab 12
Die hochschwangere Maja Hopf ist wütend: Zuerst wird sie von der Anlageberaterin Fabienne Weiß abgezockt und um ihr hart erarbeitetes Geld gebracht, und jetzt will man ihr auch noch eine Entführung anhängen! Aber wer hat die Anlageberaterin sonst überfallen, in einen düsteren Kanalschacht verschleppt und verletzt zurückgelassen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1