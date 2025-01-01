Richter Alexander Hold
Folge 1659: Die Mutter bin ich
Seit die 22-jährige Vanessa mit ihrem Freund bei dessen Mutter Elke eingezogen ist, gibt es Streit. Denn Elke mischt sich ständig in die Erziehung des kleinen Sohnes der beiden ein. Bei einer erneuten Eskalation soll Vanessa ihre Schwiegermutter in spe mit heißem Nudelwasser bekippt haben! Aber Elke hat auch Ärger mit ihrem Nachbarn, der sich von ihr übers Ohr gehauen fühlt. Schützt Elke aus dubiosen Gründen den wahren Täter?
