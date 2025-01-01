Richter Alexander Hold
Folge 1662: Die Abschiedsfeier
45 Min.Ab 12
Kilian will für ein Jahr nach Australien gehen. Doch bei seiner Abschiedsfeier geschieht etwas Unfassbares: Der 18-Jährige stürzt in eine Kiesgrube und ist sofort tot. Hat seine Freundin Evi etwas mit seinem Tod zu tun? Die Indizien deuten darauf hin, denn Kilian wollte ihr vor der Abreise ein schreckliches Geständnis machen ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1