Richter Alexander Hold
Folge 1668: Der Kuckuck und der Esel
45 Min.Ab 12
Der Fensterbauer Hannes Schröder ist zahlungsunfähig. Als ihm der Gerichtsvollzieher auch noch seinen geliebten Wagen pfänden will, soll er ausgerastet sein: Hat er den Beamten wirklich verprügelt? Ramona Schröder hat ihren Mann angeblich dabei gesehen. Aber was kann man einer Frau glauben, die den Angeklagten seit Monaten betrügt?
