Richter Alexander Hold
Folge 1658: Make Up für eine Leiche
46 Min.Ab 12
Der verheiratete Buchhalter Heiko Berg wird tot in einer Wohnung aufgefunden, die er vermietet hat. Jetzt ist seine Frau wegen Totschlags angeklagt. Die Gemeindesekretärin soll ihm am Tatabend gefolgt sein, weil sie eine Affäre vermutet hatte. Doch warum war die Leiche geschminkt und trug Frauenkleider?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1