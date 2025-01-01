Richter Alexander Hold
Folge 1671: Der Kuss des Vampirs
45 Min.Ab 12
Jahrelang war das kinderlose Ehepaar Baum mit der Nachbarsfamilie Winkler gut befreundet. Doch jetzt soll Norman Baum die 21-jährige Tochter der Winklers erwürgt haben. Hat Doreen ihn bei einem Mord beobachtet und musste deshalb sterben? Aber warum hat Doreen neben den Würgemalen auch tiefe Bisswunden am Hals?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1