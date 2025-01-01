Richter Alexander Hold
Folge 1666: Familie in Scherben
45 Min.Ab 12
Mit 17 Jahren riss Niklas von zu Hause aus. Fünf lange Jahre ließ er sich nicht bei seiner Familie blicken, die daran zerbrach. Jetzt ist er zurück und soll gleich in den Malerbetrieb seines Vaters eingebrochen sein, um ihn zu bestehlen. Doch auch die neue Freundin des Vaters macht sich verdächtig.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1