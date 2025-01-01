Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1664
Folge 1664: Schmidt gegen Schmidt

46 Min.Ab 12

Judith Schmidt soll mit einem Stahlrohr auf die frisch operierten Brüste ihrer Schwester Petra eingeschlagen haben. Denn Petra nahm für die Brustvergrößerung heimlich die 7.000 Euro, die sich Judith mühsam zusammengespart hatte. Wurde Petra tatsächlich von ihrer eigenen Schwester so schwer verletzt?

