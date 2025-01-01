Richter Alexander Hold
Folge 1664: Schmidt gegen Schmidt
46 Min.Ab 12
Judith Schmidt soll mit einem Stahlrohr auf die frisch operierten Brüste ihrer Schwester Petra eingeschlagen haben. Denn Petra nahm für die Brustvergrößerung heimlich die 7.000 Euro, die sich Judith mühsam zusammengespart hatte. Wurde Petra tatsächlich von ihrer eigenen Schwester so schwer verletzt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1