SAT.1Staffel 9Folge 1654
45 Min.Ab 12

Als der Maurer Lars Kurz aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, entschließt sich seine Frau Sandra als Escort-Dame zu arbeiten. Obwohl diese Entscheidung in der Familie gemeinsam beschlossen wurde, wird sie bald zur Belastung: Insbesondere die Kinder werden deshalb gehänselt und gemobbt und halten dem Druck kaum noch stand. Sind dem 15-jährigen Sohn Thorsten deshalb die Sicherungen durchgebrannt?

SAT.1
