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Ridiculousness

Sterling und Carly Aquilino VI

MTV liveFolge vom 17.06.2026
Sterling und Carly Aquilino VI

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Ridiculousness

Folge vom 17.06.2026: Sterling und Carly Aquilino VI

23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal die amerikanische Komödiantin Carly Aquilino. Gemeinsam probieren sie mit "Fit-Gecheckt" einige Outfits an, halten sich von "Verruchten Möpse" fern und wollen wissen "Warum das Essen spät dran ist".

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