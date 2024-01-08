Die Reise kann beginnen - Willkommen an der Ostküste!Jetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 1: Die Reise kann beginnen - Willkommen an der Ostküste!
90 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 6
Die Familie ist wieder vereint: Im Camper geht es für Frank Rosin, Ali Güngörmuş und Alexander Kumptner durch 6 Bundesstaaten auf der Suche nach dem nächsten Festmahl. Aber die Herausforderungen lauern überall.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins