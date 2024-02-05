Ein unvergesslicher MännerabendJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 5: Ein unvergesslicher Männerabend
90 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 6
Die Spitzenköche stellen sich wieder ihren Ängsten und gehen mit Haien schwimmen und springen in die Tiefe. So entstehen Freundschaften für die Ewigkeit. Beim gemeinsamen Männerabend fehlt es dann auch nicht an intimen Geständnissen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins