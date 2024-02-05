Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 05.02.2024
Folge 5: Ein unvergesslicher Männerabend

90 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 6

Die Spitzenköche stellen sich wieder ihren Ängsten und gehen mit Haien schwimmen und springen in die Tiefe. So entstehen Freundschaften für die Ewigkeit. Beim gemeinsamen Männerabend fehlt es dann auch nicht an intimen Geständnissen.

PULS 4
