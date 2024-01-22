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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Vom Wrestling in Elvis' Heimat

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 22.01.2024
Vom Wrestling in Elvis' Heimat

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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 3: Vom Wrestling in Elvis' Heimat

90 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 6

2.500 km sind bereits am Tacho und die Roadtrip Gang erreichen Tennessee. Zuerst geht es in die Wrestling Akademie in den Ring, zum Fischen mit den Bären und Schlangen und dann zu sensationellem Essen aus dem Foodtruck.

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