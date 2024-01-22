Vom Wrestling in Elvis' HeimatJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 3: Vom Wrestling in Elvis' Heimat
90 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 6
2.500 km sind bereits am Tacho und die Roadtrip Gang erreichen Tennessee. Zuerst geht es in die Wrestling Akademie in den Ring, zum Fischen mit den Bären und Schlangen und dann zu sensationellem Essen aus dem Foodtruck.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-4: Kabel Eins & © Season 3, Season 3-4: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen