Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 15.01.2024
Folge 2: Digital Detox, Tanzeinlagen & Gefahr

90 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 6

Im schönen North Carolina suchen die drei Kumpanen nach Gaumenfreuden, bei denen man einfach zuschlagen muss und probieren gewöhnungsbedürftige Speisen. Es wird intim, brutal und extrem gefährlich.

