Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 2: Digital Detox, Tanzeinlagen & Gefahr
90 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 6
Im schönen North Carolina suchen die drei Kumpanen nach Gaumenfreuden, bei denen man einfach zuschlagen muss und probieren gewöhnungsbedürftige Speisen. Es wird intim, brutal und extrem gefährlich.
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins