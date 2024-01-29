Schiefe Töne und VoodooJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Schiefe Töne und Voodoo
91 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6
Auf dem holprigen Weg in die Südstaaten: Mit außergewöhnlichen Schmankerln und eigenwilligen Gerichten. Sie testen ihre Grenzen aus und erleben so einige Abenteuer. Wahre Männer Freundschaft inklusive.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins