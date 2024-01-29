Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Schiefe Töne und Voodoo

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 29.01.2024
Schiefe Töne und Voodoo

Schiefe Töne und VoodooJetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 4: Schiefe Töne und Voodoo

91 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6

Auf dem holprigen Weg in die Südstaaten: Mit außergewöhnlichen Schmankerln und eigenwilligen Gerichten. Sie testen ihre Grenzen aus und erleben so einige Abenteuer. Wahre Männer Freundschaft inklusive.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
PULS 4
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Alle 3 Staffeln und Folgen