Abenteuer im Regenwald und am Great Barrier Reef

PULS 4Staffel 4Folge 1vom 08.02.2026
Folge 1: Abenteuer im Regenwald und am Great Barrier Reef

90 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6

Der Roadtrip beginnt im uralten Daintree Rainforest in Queensland. Tief im Regenwald verbringen die Köche eine geheimnisvolle Nacht, begleitet von exotischen Geräuschen und seltenen Tieren wie dem Kasuar. Begrüßt von den First Nations tauchen sie in eine jahrtausendealte Esskultur ein. Anschließend unterstützen sie Meeresbiologen am Great Barrier Reef und helfen aktiv bei der Wiederansiedlung bedrohter Korallen.

