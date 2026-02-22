Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 3: Sydney und Farmlife
90 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 6
Von der Großstadt Sydney reisen die drei Köche weiter aufs Land.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-4: Kabel Eins & © Season 3, Season 3-4: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen