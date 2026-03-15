Best Of: Die spektakulärsten MomenteJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 6: Best Of: Die spektakulärsten Momente
91 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Nach dem Dreh treffen sich Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs erneut. Ihre Aufgabe: Die drei Gerichte nachzukochen, die sie auf ihren vier Roadtrips am meisten geprägt haben. Eine emotionale Herausforderung, bei der es darum geht, Erinnerungen und Gefühle auf den Teller zu bringen. Ergänzt wird die Folge durch die spektakulärsten Momente aus ihren Reisen durch die USA, Kanada und Australien.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen