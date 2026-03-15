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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Best Of: Die spektakulärsten Momente

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 15.03.2026
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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 6: Best Of: Die spektakulärsten Momente

91 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Nach dem Dreh treffen sich Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs erneut. Ihre Aufgabe: Die drei Gerichte nachzukochen, die sie auf ihren vier Roadtrips am meisten geprägt haben. Eine emotionale Herausforderung, bei der es darum geht, Erinnerungen und Gefühle auf den Teller zu bringen. Ergänzt wird die Folge durch die spektakulärsten Momente aus ihren Reisen durch die USA, Kanada und Australien.

Weitere Folgen in Staffel 4

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