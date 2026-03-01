Melbourne und ein Beinahe-CrashJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Melbourne und ein Beinahe-Crash
91 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
In Melbourne geht es für die Spitzenköche hochhinaus und sie stellen sie großen Gefahren.
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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen