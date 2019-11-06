Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Käfer aus der Eiszeit / Regimus MaximusJetzt kostenlos streamen
Robo Roach
Folge 4: Käfer aus der Eiszeit / Regimus Maximus
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube und Reg finden in einem Eiswürfel einen prähistorischen Käfer; Reg beleidigt ein Mädchen und wird zu einem Gladiatorenkampf herausgefordert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment