Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

"Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in Berlin

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 01.12.2009
"Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in Berlin

"Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in BerlinJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 2: "Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in Berlin

47 Min.Folge vom 01.12.2009Ab 6

Das Berliner Restaurant "Osseria" ist spezialisiert auf kulinarische Köstlichkeiten der ehemaligen DDR. Und das kommt an: Gäste hat das Restaurant genug, aber dennoch bleibt am Monatsende kaum genug Geld, um die Belegschaft zu bezahlen. Hier kann nur einer helfen: Frank Rosin. Kein leichter Fall für den Sternekoch, der herausfinden muss, was hier überhaupt schief läuft und wie er das Restaurant endlich auf Kurs bekommt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen