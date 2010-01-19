Känguru, Krokodil, Konkurs: Australisches Restaurant "Coober Pedy" in der KlemmeJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Känguru, Krokodil, Konkurs: Australisches Restaurant "Coober Pedy" in der Klemme
47 Min.Folge vom 19.01.2010Ab 6
In Martin Hartls australischem Restaurant "Coober Pedy" werden unter anderem Krokodil und Känguru angeboten. Doch es steht kurz vor der Insolvenz - 18.000 Euro Mietschulden müssen in den nächsten sechs Monaten beglichen werden. Eine harte Nuss!
