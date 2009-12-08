Überforderte Köche im selbsternannten Courmet-Restaurant "Carpe Diem"Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Überforderte Köche im selbsternannten Courmet-Restaurant "Carpe Diem"
47 Min.Folge vom 08.12.2009Ab 6
Bereits nach vier Monaten Betrieb steht das selbsternannte italienische Gourmet-Restaurant "Carpe Diem" in Wilster in Schleswig-Holstein vor der Pleite. Die Köche sind überfordert, die Gäste bleiben aus! Die Crew ist mit ihrem Latein am Ende.
