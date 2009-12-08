Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Überforderte Köche im selbsternannten Courmet-Restaurant "Carpe Diem"

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 08.12.2009
