Folge 5: In Lenes Essbar ist so gar nichts essbar!
89 Min.Folge vom 12.12.2017Ab 6
Die Jungunternehmerin Lene muss schon 3 Wochen nach der Eröffnung ihres Restaurants feststellen, dass es so nicht weitergeht: Fehlende Gäste und Schimmel in der Küche! Kann Frank Rosin helfen?
