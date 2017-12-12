Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

In Lenes Essbar ist so gar nichts essbar!

Kabel EinsStaffel 10Folge 5vom 12.12.2017
In Lenes Essbar ist so gar nichts essbar!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: In Lenes Essbar ist so gar nichts essbar!

89 Min.Folge vom 12.12.2017Ab 6

Die Jungunternehmerin Lene muss schon 3 Wochen nach der Eröffnung ihres Restaurants feststellen, dass es so nicht weitergeht: Fehlende Gäste und Schimmel in der Küche! Kann Frank Rosin helfen?

