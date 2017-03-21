Schimmel, Schlamm und Scherben im "Schaarschmidt an der Ahr"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Schimmel, Schlamm und Scherben im "Schaarschmidt an der Ahr"
Folge vom 21.03.2017
Ein Hilferuf ereilt Sternekoch Frank Rosin aus dem Landkreis Ahrweiler im nördlichen Rheinland-Pfalz. Restaurantbesitzer Björn sitzt alleine in seinem Gasthaus, wunderschön gelegen an der Ahr und versinkt im Chaos. Das Problem: es kommen keine Gäste und der Gastwirt verzweifelt zusehends. Eigentlich hat Björn die besten Voraussetzungen, doch dann jagt ein Schock den nächsten: Es mangelt an Sauberkeit, Ordnung, Struktur und eine halbe Millionen Euro Schulden belasten den Wirt.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
