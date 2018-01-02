Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"

Kabel EinsStaffel 10Folge 6vom 02.01.2018
Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"

Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"Jetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 6: Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"

88 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6

Ein Jahr nach der Eröffnung steht Landgastwirtin Christiane nicht nur mental vor dem Aus: Das Restaurant läuft nicht und sie steckt tief in den Schulden. Frank Rosin versucht mit allen Mitteln, das Potential des Restaurants wieder voll auszuschöpfen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen