Doppelbelastung: Familiendrama und schlechte Bilanzen in der "Heideschänke"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Doppelbelastung: Familiendrama und schlechte Bilanzen in der "Heideschänke"
89 Min.Folge vom 23.01.2018Ab 6
Das gemütliche Städtchen Braunschweig in Niedersachsen: Sternekoch Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus dem Hotel-Restaurant Heideschänke. Der 16-jährige Silvan sorgt sich um die Existenz seiner Eltern - Frank Rosin ist seine letzte Hoffnung! Der Sternekoch erkennt schnell, was hier im Argen liegt: Besitzer Martin Klages, der den Betrieb in dritter Generation führt, arbeitet nur so viel wie nötig. Derweil schmeißt seine Verlobte Heike alles alleine ...
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins