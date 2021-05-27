Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kehrt im "Landgasthof Harmonie" die Ausgewogenheit zurück?

Kabel EinsStaffel 13Folge 10vom 27.05.2021
81 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 6

Frank Penkwitt betreibt seit sieben Jahren den Landgasthof "Harmonie" in Barlt. Die Corona-Pandemie macht dem 55-Jährigen schwer zu schaffen, denn der Gastronom hat Angst um seine Mitarbeiter und den Fortbestand seines Lokals. Tatkräftige Unterstützung erhält Frank von seinen beiden Töchtern Leena und Levke. Gemeinsam haben sie schon einmal eine Krise gemeistert. Kann Frank Rosin die Familie nun vor dem endgültigen Ruin retten?

