Folge 3: Kann Witwe Anja die "Pizzeria Zur Alten Post" alleine weiterführen?
84 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Nachdem ihr Mann und Inhaber der "Pizzeria Zur Alten Post" stirbt, möchte Anja das Lokal unbedingt weiterführen. Das Problem: Sie hat keinerlei Gastro-Kenntnisse! Um die Pizzeria zu retten, fordert Rosin einen absoluten Neustart. Doch die Witwe hat Angst vor Veränderungen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins