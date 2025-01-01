"Zweistein": Bringt Frank Rosin die verlorene Gastro-Leidenschaft zurück?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: "Zweistein": Bringt Frank Rosin die verlorene Gastro-Leidenschaft zurück?
85 Min.Ab 12
Mit dem "Zweistein" in Bad Sooden-Allendorf wollten sich Karina und Daniel einen Lebenstraum erfüllen. Doch private Schicksalsschläge belasten das Paar sehr und verdrängen ihre Lust an der Gastronomie! Schöpfen sie durch die Unterstützung des Sternekochs neuen Mut?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins