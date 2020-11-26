Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"
87 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Frank Rosin ist zu Gast bei "Nicki's Imbiss" in Raeren nahe der deutsch-belgischen Grenze. Schnell wird klar: Koch Nicki und Stiefvater Günther brauchen dringend Hilfe, denn die beiden haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt sorgte nicht nur Corona dafür, dass dem Imbiss die Gäste ausbleiben - auch das kulinarische Angebot lässt deutlich zu wünschen übrig. Kann Frank Rosin den Laden an nur einem Tag wieder auf Kurs bringen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins