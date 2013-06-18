Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in Weißbach

Kabel EinsStaffel 5Folge 1vom 18.06.2013
Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in Weißbach

Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in WeißbachJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 1: Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in Weißbach

90 Min.Folge vom 18.06.2013Ab 6

Frank Rosin im Sondereinsatz - der Sternekoch ist zu Beginn der neuen Staffel gleich in doppelter Mission unterwegs: Der "Ratskeller" im nordrhein-westfälischen Wülfrath ist vom finanziellen Ruin bedroht. Ein weiterer Hilferuf erreicht Frank Rosin aus Weißbach im Berchtesgadener Land: Im Falle des "Alpengasthofs" muss er nicht nur ein Restaurant, sondern gleich ein ganzes Hotel zu retten versuchen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen